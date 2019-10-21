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 Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

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Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

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Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США
2:11   21 Октября 2019
Весь мир

Наблюдательный полет российских военных над США состоится на этой неделе

Наблюдательный полет российских военных над США состоится на этой неделе

Наблюдательный полет российских военных над территорией США состоится на этой неделе согласно Договору по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

 

Издание сообщает, что полет пройдет с 21 по 26 октября, российские наблюдатели будут взлетать в небо на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома Грейт-Фолс в американском штате Монтана.

Ранее, в октябре телекомпания CNN передавала, что руководство США вскоре официально сообщит о намерении выйти из Договора по открытому небу. Демократы Конгресса призвали госсекретаря Майкла Помпео и главу Пентагона Марка Эспера отказаться от этой инициативы.

Еще в 2017 году Штаты, ранее многократно обвинявшие Россию в избирательном выполнении договора и нарушении части его пунктов, ввели ограничения касательно наблюдательных полетов российских военных над США. Москва, предъявлявшая Вашингтону встречные претензии, в скором времени применила зеркальные меры.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #договор по открытому небу

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