Наблюдательный полет российских военных над США состоится на этой неделе

Наблюдательный полет российских военных над территорией США состоится на этой неделе согласно Договору по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Издание сообщает, что полет пройдет с 21 по 26 октября, российские наблюдатели будут взлетать в небо на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома Грейт-Фолс в американском штате Монтана.

Ранее, в октябре телекомпания CNN передавала, что руководство США вскоре официально сообщит о намерении выйти из Договора по открытому небу. Демократы Конгресса призвали госсекретаря Майкла Помпео и главу Пентагона Марка Эспера отказаться от этой инициативы.

Еще в 2017 году Штаты, ранее многократно обвинявшие Россию в избирательном выполнении договора и нарушении части его пунктов, ввели ограничения касательно наблюдательных полетов российских военных над США. Москва, предъявлявшая Вашингтону встречные претензии, в скором времени применила зеркальные меры.