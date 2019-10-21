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1:45   21 Октября 2019
Весь мир

США используют курдов-террористов в качестве резервной силы для контроля над Сирией, заявил эксперт

США используют курдов-террористов в качестве резервной силы для контроля над Сирией, заявил эксперт

Курды-террористы, против которых изначально выступала Турция, благодаря США смогут чувствовать себя защищенными от сирийских властей. Об этом заявил в интервью «Политэксперту» член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, курды в данной ситуации играют роль сил, которые США оставляют «на всякий случай». При этом в Вашингтоне хотели бы поддержать их маргинализацию, не позволив из сблизиться с Дамаском.

Эксперт отметил, что под влиянием США в Сирии есть и другие террористические группировки. По его словам, это вооруженные формирования, которые толком никому не подчиняются. Данные условия полностью устраивают Вашингтон, поскольку это препятствует как стабилизации ситуации на севере Сирии, так и усложнению взятия Дамаском сирийско-турецкой границы под контроль.

Перенджиев отметил, что если бы Дамаск установил контроль за границей, то это способствовало блокированию действий, препятствованию обеспечения деятельности боевиков различного толка и блокированию деятельности самих американцев в этом районе.

Анкара начала антитеррористическую операцию 9 октября. Спустя неделю, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом, с котором он договорился о приостановке атаки на 120 часов. В случае, если курды-террористы не отведут войска, турецкие войска продолжат операцию.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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