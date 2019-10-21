РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой, заявил Путин

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с африканскими странами.

Глава государства в интервью ТАСС отметил, что Москва учитывает все реалии и делает соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств Африки, а к конкуренции.

«Главное, чтобы она (конкуренция) была цивилизованной, развивалась в правовом русле», - заявил Путин.

Он также отметил, что ряд стран Запада прибегает к давлению, шантажу и запугиванию правительств суверенных африканских стран. Путин обратил внимание на то, что такими методами они пытаются вернуть утраченное в Африке влияние, доминирующие позиции в бывших колониях, а также стремятся в «новой обертке» получать сверхприбыли, эксплуатируя континент без оглядки на местных жителей.

«Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой», - подчеркнул Путин.