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 Более 2,5 тысячи военнослужащих из Африки обучились в России за последние пять лет — Путин

Более 2,5 тысячи военнослужащих из Африки обучились в России за последние пять лет — Путин
1:19   21 Октября 2019
Весь мир

РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой, заявил Путин

РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой, заявил Путин

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с африканскими странами.

Глава государства в интервью ТАСС отметил, что Москва учитывает все реалии и делает соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств Африки, а к конкуренции.

«Главное, чтобы она (конкуренция) была цивилизованной, развивалась в правовом русле», - заявил Путин.

Он также отметил, что ряд стран Запада прибегает к давлению, шантажу и запугиванию правительств суверенных африканских стран. Путин обратил внимание на то, что такими методами они пытаются вернуть утраченное в Африке влияние, доминирующие позиции в бывших колониях, а также стремятся в «новой обертке» получать сверхприбыли, эксплуатируя континент без оглядки на местных жителей.

«Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой», - подчеркнул Путин.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #африка

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