Более 2,5 тысячи военнослужащих из Африки обучились в России за последние пять лет — Путин

Более 2,5 тысяч африканских военнослужащих из различных стран континента прошли обучение в военно-образовательных организациях Минобороны РФ, сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия — Африка.

По словам президента, эта практика востребована, действуют льготы, также есть возможность учиться и на безвозмездной основе.

Кроме того, представители африканского континента активно участвуют и в организуемых Россией мероприятиях, например, в очередных Армейских международных играх «АрМИ-2019» участвовали делегаты из одиннадцати африканских стран. Путин подчеркнул, что число желающих постоянно растет.

«В конечном счете все эти программы нацелены на одно – помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость», — добавил президент России.

Если в Африке будет безопасно, то и общемировое положение станет более стабильным и предсказуемым, подытожил Путин.