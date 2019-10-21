РФ развивает военное сотрудничество с защищающими свой суверенитет странами Африки, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что военно-техническое сотрудничество РФ со странами Африки развивается активно.

По его словам, инициаторами новых соглашений зачастую выступают потенциальные покупатели в лице африканских государств, которым необходимо защитить свой суверенитет от террористических группировок.

По мнению Путина, отсюда у стран Африки возникает дополнительный стимул к взаимодействию с РФ, которая имеет богатый опыт борьбы с боевиками, в том числе - в Сирии.

Также президент России напомнил, что традиции ВТС имеют глубокие корни: оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств и сыграло свою роль в борьбе за независимость.

«Африканские партнеры это высоко ценят», - констатировал он.

По его словам, на ткущий момент действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем тридцатью африканскими странами, которым Россия поставляет широкий спектр вооружений и техники. Также он уточнил, что ее часть передается на безвозмездной основе - это является обычной практикой, которой следуют ведущие страны.