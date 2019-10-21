Представитель курдов-террористов прибыла в Вашингтон на переговоры с США

Посол арабо-курдских «Сирийских демократических сил» Ильхам Ахмед прилетела в Вашингтон, где он проведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа.

Свой визит представитель курдов-террористов начала в воскресенье вечером (ночь понедельника по Москве).

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке САР против курдов-террористов. Прикрываясь борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), на деле боевики SDF сотрудничали с террористами ИГ, вовлекая их в свои ряды. Они также притесняли местное население на захваченной ими территории, расположенной на восточном побережье Евфрата.

Проводя переговоры между Турцией и США, Анкара временно приостановила операцию. Эрдоган позже заявил, что возобновит военные действия, если курды-террористы не выполнят свои договоренности.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков заявил, что курды-террористы не получат права на создание автономии на территории Сирии, поскольку как Дамаск, так и Анкара заинтересованы в сохранении территориальной целостности САР.