Путин напомнил о необходимости помогать странам Африки в борьбе с терроризмом

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС накануне саммита Россия — Африка сообщил о необходимости помощи армии и полиции некоторых африканских стран в борьбе с боевиками.

Он заверил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в сфере противодействия терроризму и иным угрозам миру и безопасности. В частности, по словам президента, будут расширяться связи между российскими и африканскими спецслужбами и правоохранительными структурами. Планируются контакты в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

Путин подчеркнул, что взаимодействие по части безопасности в регионе остается значимой составляющей отношений России и Африки, ведь ситуация во многих районах по-прежнему крайне нестабильна. Континент раздирают межнациональные и этнические конфликты, острые политические и социально-экономические кризисы. На севере активны такие группировки, как ИГ*, «Аль-Каида»*, «Боко Харам»*, «Аш-Шабаб»*.

«Не случайно лозунг нашего саммита – «За мир, безопасность и развитие». Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед», — отметил российский лидер.

* Террористические организации, запрещены в РФ.