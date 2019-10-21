Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Чечня готова обезопасить регион, если вытесненные из Сирии боевики начнут проникать на Северный Кавказ. Об этом заявил в ходе передачи «Большая игра» (Первый канал) глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, у Чечни уже подготовлены спецподразделения. Он также отметил, что сейчас в республике другие настроения в обществе - «не такие, как в 90-ые».

«Мы с удовольствием примем их, но куда дадим билет - в театр или кладбище - неизвестно», - заявил Кадыров.

Также он отметил, что пока Запад и Европа в частности будут проводить свою нынешнюю политику, террористические организации продолжат свое существование. Глава Чечни напомнил, что ранее существовала «Аль-Каида», теперь - ИГ (террористические организации, запрещены в РФ). Он подчеркнул, что обществу нужно понимать, что это не просто бандиты, а подготовленные западными спецслужбами люди.

Кадыров также заявил, что благодаря президенту России Владимиру Путину страна приняла первый удар еще в Сирии, теперь же он поднимает вопрос второго этапа. По его словам, западные кукловоды продолжат использовать своих марионеток, пытаясь развалить РФ.