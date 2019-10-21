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0:26   21 Октября 2019
Россия

Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Чечня готова обезопасить регион, если вытесненные из Сирии боевики начнут проникать на Северный Кавказ. Об этом заявил в ходе передачи «Большая игра» (Первый канал) глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, у Чечни уже подготовлены спецподразделения. Он также отметил, что сейчас в республике другие настроения в обществе - «не такие, как в 90-ые».

«Мы с удовольствием примем их, но куда дадим билет - в театр или кладбище - неизвестно», - заявил Кадыров.

Также он отметил, что пока Запад и Европа в частности будут проводить свою нынешнюю политику, террористические организации продолжат свое существование. Глава Чечни напомнил, что ранее существовала «Аль-Каида», теперь - ИГ (террористические организации, запрещены в РФ). Он подчеркнул, что обществу нужно понимать, что это не просто бандиты, а подготовленные западными спецслужбами люди.

Кадыров также заявил, что благодаря президенту России Владимиру Путину страна приняла первый удар еще в Сирии, теперь же он поднимает вопрос второго этапа. По его словам, западные кукловоды продолжат использовать своих марионеток, пытаясь развалить РФ.

«Но хвала Всевышнему, благодаря мудрой политике нашего президента у них ничего не получилось и не получится», - заключил глава Чечни.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #кадыров #чечня

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