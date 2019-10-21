Операция Турции против курдов-террористов помогла России укрепиться в Сирии и Евразии

Россия существенно усилила свои позиции в мире, защищая международное право в Сирии, где проходит антитеррористическая операция Турции против курдов-террористов, заявил «Экономике сегодня» член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Немецкое издание Die Welt отметило в своем материале изменения геополитической ситуации в мире, которые произошли благодаря победам, одерживаемым Россией в Сирии под руководством президента Владимира Путина без всякой войны и потерь. Теперь, когда президент США Дональд Трамп сообщил о выводе американского военного контингента из Сирии, у Москвы не осталось противников на евразийском пространстве.

Уход американцев из Сирии еще полгода назад казался неосуществимым, но с началом турецкой военной операции «Источник мира» против курдов-террористов позиции Сирии и САА существенно укрепились, и общими усилиями Москва и Дамаск добились принятия Вашингтоном решения об отводе войск.

«Я полагаю, что это очень важный этап для Сирии — именно отвод американской военной техники и американских солдат. А главное достижение России заключается в том, что мы не проливаем свою кровь за этот геополитический результат», — заявил Судаков.

Эксперт отметил, что Россия, не понеся при этом никаких потерь, достигла в Сирии своих стратегических целей, реализовав там масштабную программу по зачистке от различных бандформирований.

Также на фоне турецкой операции можно заметить, что Москве удалось призвать Анкару на защиту территориальной целостности Сирии и борьбу с терроризмом. Так Россия постепенно берет на себя роль серьезного международного арбитра.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.