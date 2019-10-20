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 Сторонник Сарраджа хочет усилить войска ПНС Ливии выпущенными из тюрем террористами

Сторонник Сарраджа хочет усилить войска ПНС Ливии выпущенными из тюрем террористами
23:53   20 Октября 2019
Весь мир

Сторонник Сарраджа хочет усилить войска ПНС Ливии выпущенными из тюрем террористами

Сторонник Сарраджа хочет усилить войска ПНС Ливии выпущенными из тюрем террористами

Бывший член Национального конгресса Ливии Махмуд Абдул Азиз аль-Варфали обратился к главе так называемого Правительства национального согласия Файезу Сарраджу с требованием освободить из тюрем террористов для усиления бандитских отрядов ПНС в боевых действиях против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет Федеральное агентство новостей.

Бывший член Национального конгресса Ливии обратился к премьер-министру ПНС в эфире телеканала «Ат-Танасух».

«Освободить находящихся в тюрьмах (боевиков «Совета шуры революционеров Бенгази»), и, клянусь Всемогущим Аллахом, в течение недели они будут в Джуфре…», — призвал он.

Напомним, что на данный момент ливийская столица Триполи контролируется так называемым Правительством нацсогласия, официально признанным ООН. Однако несмотря на это обстоятельство, состоящие в официальных структурах ПНС бандформирования имеют связи с террористическими организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-Мусульмане»*. Также Файеза Сарраджа поддерживают сирийские боевики, которые прибывают из Турции по морю в порты, находящиеся под контролем ПНС.

Одновременно с этим большая часть страны подконтрольна Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Весной стартовала операция ЛНА по освобождению столицы Ливии от террористических группировок.

* Террористические организации, запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #террористы #лна #пнс #саррадж

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