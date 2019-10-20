Сторонник Сарраджа хочет усилить войска ПНС Ливии выпущенными из тюрем террористами

Бывший член Национального конгресса Ливии Махмуд Абдул Азиз аль-Варфали обратился к главе так называемого Правительства национального согласия Файезу Сарраджу с требованием освободить из тюрем террористов для усиления бандитских отрядов ПНС в боевых действиях против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет Федеральное агентство новостей.

Бывший член Национального конгресса Ливии обратился к премьер-министру ПНС в эфире телеканала «Ат-Танасух».

«Освободить находящихся в тюрьмах (боевиков «Совета шуры революционеров Бенгази»), и, клянусь Всемогущим Аллахом, в течение недели они будут в Джуфре…», — призвал он.

Напомним, что на данный момент ливийская столица Триполи контролируется так называемым Правительством нацсогласия, официально признанным ООН. Однако несмотря на это обстоятельство, состоящие в официальных структурах ПНС бандформирования имеют связи с террористическими организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-Мусульмане»*. Также Файеза Сарраджа поддерживают сирийские боевики, которые прибывают из Турции по морю в порты, находящиеся под контролем ПНС.

Одновременно с этим большая часть страны подконтрольна Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Весной стартовала операция ЛНА по освобождению столицы Ливии от террористических группировок.

* Террористические организации, запрещены в РФ.