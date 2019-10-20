ФАН подводит итоги 12-го дня операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Федеральное агентство новостей подводит итоги 12-го дня антитеррористической операции Турции «Источник мира» на севере Сирии. США продолжают вывод войск, курды-террористы покинули Рас-аль-Айн, их командующий обсуждает с США возможный визит в Вашингтон.

Американские военные покинули военный аэродром «Сарин» близ сирийского города Кобани, а также эвакуировали жен боевиков ИГ* из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии, ранее подконтрольного курдским террористам, и уничтожили свою авиабазу «Клейб» на северо-востоке Сирии посредством бомбовых ударов.

Один турецкий солдат погиб на севере Сирии в результате артиллерийского обстрела со стороны курдов-террористов при исполнении разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде, еще один был ранен.

Курдские радикалы заявили о 16 погибших боевиках за прошедшие сутки. В рамках соглашения от 17 октября курдские бандформирования покинули приграничный с Турцией Рас-аль-Айн и выдвинулись к центру провинции Хасака. Позднее город, входящий в создаваемую Анкарой буферную зону, был занят турками.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что, на его взгляд, 120-часовой режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается.

Представитель курдских радикалов обсуждают с американской стороной отправку своего командующего в Сирии Мазлума Абди (Кобани) в ближайшее время в Вашингтон, цель этого визита пока неизвестна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что операция «Источник мира» не закончится, пока курдские террористы не освободят от своего присутствия приграничные территории. Когда это произойдет, Анкара приступит к созданию на этих территориях зоны безопасности.