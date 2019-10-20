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ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

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ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

 Юнармия проводит в Иркутске семинар-совещание по Сибирскому федеральному округу

Юнармия проводит в Иркутске семинар-совещание по Сибирскому федеральному округу
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

 Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции
22:37   20 Октября 2019
Россия

ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

ФАН пишет о военкоре Сладкове, который рискует жизнью в горячих точках ради правды

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» пишет о военном корреспонденте Александре Сладкове, который рисковал жизнью ради правды в Афганистане, Ираке, Сербии, Приднестровье, Чечне и Донбассе.

Сладков побывал в десятках стран, стараясь объективно рассказать о происходящем. Он также снимал репортажи о гражданской войне в Таджикистане, грузино-абхазском конфликте. В Южной Осетии в 2008 году он попал под обстрел и был ранен в ногу.

Конечно, журналист не мог проигнорировать происходящее на Украине 2014 года и отправился в Донбасс. Благодаря его самоотверженной работе россияне узнали, что там в реальности творится, и на какие зверства «братский народ» готов пойти по отношению к бывшим соотечественникам.

Александр Сладков является почетным обладателем награды «Щит и меч Отечества» за многолетнюю журналистскую работу по защите национальной гордости и воинской чести и за верность России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #журналист #патриотизм

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