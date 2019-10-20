Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Страны — члены НАТО организовали кризисный штаб для оценки военной операции Турции против курдов-террористов на севере Сирии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на немецкие СМИ.

Сообщается, что в штабе будут работать политические советники, специалисты по вопросам безопасности и разведки, а также в области проведения военных операций.

В среду, 16 октября, постпреды 29 государств — участников НАТО более двух часов в обстановке строгой секретности обсуждали турецкую антитеррористическую операцию «Источник мира». Специалисты из ФРГ, Исландии, Бельгии, Франции, Албании и Люксембурга пришли к общему выводу, что Турции не будет оказано «никакой поддержки», если ситуации в ходе наступления на позиции курдских радикалов обострится.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.