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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

 Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции
21:53   20 Октября 2019
Весь мир

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Страны НАТО образовали кризисный штаб по операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Страны — члены НАТО организовали кризисный штаб для оценки военной операции Турции против курдов-террористов на севере Сирии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на немецкие СМИ.

Сообщается, что в штабе будут работать политические советники, специалисты по вопросам безопасности и разведки, а также в области проведения военных операций.

В среду, 16 октября, постпреды 29 государств — участников НАТО более двух часов в обстановке строгой секретности обсуждали турецкую антитеррористическую операцию «Источник мира». Специалисты из ФРГ, Исландии, Бельгии, Франции, Албании и Люксембурга пришли к общему выводу, что Турции не будет оказано «никакой поддержки», если ситуации в ходе наступления на позиции курдских радикалов обострится.

НАТО создала кризисный штаб для оценки операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

Американцы вывозят из охраняемого курдами-террористами лагеря «Аль-Хол» жен боевиков ИГ*

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #нато #турция #курды

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