Юнармия проводит в Иркутске семинар-совещание по Сибирскому федеральному округу

Семинар-совещание всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» по Сибирскому федеральному округу проходит в Иркутске с 17 октября. О мероприятии на своем официальном сообщает Министерство обороны России.

По словам исполнительного директора движения, члена главного штаба «Юнармии» Дениса Заикина, главной целью совещания является обсуждение планов на будущее, а также возможность перенять у соседей из ближайших регионов хорошо зарекомендовавшие себя практики и методики.

«Я понимаю, что времени на обмен опытом, как правило, не хватает – работы столько, что порой вздохнуть некогда. Но иногда надо устраивать себе «перезагрузку» для того, чтобы осмотреться по сторонам. Мы – передовое, молодежное движение, поэтому должны быть в курсе всех современных тенденций», - заявил Заикин, добавив, что Главный штаб готов оказать помощь и содействие, масштабировав интересные проекты в другие российские регионы.

В программу семинара входят сессии, круглые столы, панельные дискуссии и пленарные заседания.

В пленарном заседании, которое прошло 18 октября участие приняли представители власти – мэр Иркутска Дмитрий Бердников и замминистра Иркутской области по молодежной политике Артем Миронов.

«В 37 муниципалитетах Иркутской области действуют отделения «Юнармии» – это более 10 тысяч юнармейцев в 248 отрядах. Деятельность по патриотическому воспитанию в Приангарье активно развивается. Порядка восьми руководителей муниципалитетов являются руководителями и в региональной системе патриотического воспитания», - рассказал Миронов.

Также в рамках семинара был подписан договор о согласованной политике в вопросах реализации решений Госсовета РФ по молодежной политике и допризывной подготовке между движением «Юнармия» и Иркутским областным военным комиссариатом, отделением ДОСААФ по региону и Авиастроительной корпорацией «Иркут».

«Выполнение поручений президента Российской Федерации по подготовке военно-обученных специалистов для вооруженных сил Российской Федерации и кадров для массово-технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и патриотическому воспитанию граждан», - сообщил глава Иркутского регионального штаба «Юнармии» Александр Сарухин.

Также об активном сотрудничестве с детско-юношеским военно-патриотическим движением рассказал Александр Марочкин – заместитель гендиректора по управлению персоналом Иркутского авиастроительного завода. По его словам, штабы «Юнармии» созданы на базе шести средних школ Иркутска-2, а завод оказывает им всем шефскую поддержку.

«С удовольствием в эту работу включились. Мы приводим ребят на экскурсии, можем организовывать лекции и занятия, как своими силами, так и с участием представительства Юнармии», - поделился он.

В завершение семинара юнармейцы Иркутской области проведут региональный слет.

Напомним, с идеей возродить в России военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в 2015 году выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Спустя год на первом Всероссийском слете движения «Юнармия» министр обороны заявил, что главной целью общественного детско-юношеского движения является не подготовка новых кадров для Вооруженных сил страны, а воспитание здоровой и патриотически настроенной молодежи.

Тогда же Шойгу пообещал, что в России при поддержке Министерства обороны будут созданы сотни центров, в которых для школьников будут проводиться олимпиады, спартакиады, военно-патриотические игры, вахты памяти и походы по местам боевой славы.