Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Японию 21-24 октября. Глава государства поучаствует в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в воскресенье, 20 октября.

Президент Украины встретится с японским премьером Синдзо Абэ, главами обеих палат парламента страны, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также представителями деловых кругов.

Также ожидаются двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных государств.