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Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

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21:15   20 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Японию 21-24 октября. Глава государства поучаствует в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в воскресенье, 20 октября.

Президент Украины встретится с японским премьером Синдзо Абэ, главами обеих палат парламента страны, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также представителями деловых кругов.

Также ожидаются двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных государств.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #зеленский #нарухито

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