Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции
Посольство Армении во Франции сообщает, что в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении), издаваемого в этой стране.
О произошедшем на своей странице в сети микроблогов Twittwer написал армянский посол во Франции Асмик Толмаджян.
«Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей», - сообщил дипломат, сопроводив запись фотографией разгромленной редакции.
Как отмечается, в офисе журнала неизвестные сломали дверь и похитили три компьютера и фотокамеру.
L’Ambassade d’Arménie condamne avec la plus grande fermeté cette attaque ignoble contre les locaux de Nouvelles d'Arménie. C’est une atteinte grave à la liberté d’expression et aux valeurs républicaines. https://t.co/fU9GrOGmgi— Hasmik Tolmajian (@tolmajian) October 20, 2019