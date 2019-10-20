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Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

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21:12   20 Октября 2019
Весь мир

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Посольство Армении во Франции сообщает, что в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении), издаваемого в этой стране.

О произошедшем на своей странице в сети микроблогов Twittwer написал армянский посол во Франции Асмик Толмаджян.

«Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей», - сообщил дипломат, сопроводив запись фотографией разгромленной редакции.

Как отмечается, в офисе журнала неизвестные сломали дверь и похитили три компьютера и фотокамеру.

 

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Автор: Александр Люблинский
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