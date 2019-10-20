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Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

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Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

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20:51   20 Октября 2019
Россия

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай, где поучаствует в Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник, 21 октября. Министр выступит на пленарном заседании, рассказала его пресс-секретарь Россияна Марковская.

По ее словам, в мероприятии участвуют представители высшего руководства, главы военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств.

Пекинский Сяншаньский форум организует Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. Марковская отметила, что он является «авторитетным международным мероприятием высокого уровня».

Впервые форум состоялся в 2006 году. До 2015 года мероприятие проводилось раз в два года, затем приобрело международный формат и стало ежегодным.

Ранее Шойгу заявил, что Китай стал главным стратегическим партнером России на международной арене. Он отмечал, что работа лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина вывела отношения стран на новый уровень. Это же касается и оборонной отрасли.

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Автор: Арсений Аскольский
#форум #шойгу #китай

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