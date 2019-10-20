- США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

Как сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на данные сирийского государственного агентства САНА, на авиабазе, находящейся в местечке Тель-Байдар, неподалеку от Тель-Тамара, была оборудована взлетно-посадочная полоса для военной авиации. В настоящее время в данном районе идут военные действия между курдами-террористами и протурецкими силами. Американцы в спешке покинули базу, забрав лишь необходимый инвентарь и подлежащее эвакуации оборудование, и уничтожив то, что что не смогли унести с собой.

Также сообщается, что американские военные готовятся бросить военную базу поблизости от дамбы Ас-Сабее.

Ранее 15 октября представитель Пентагона в интервью журналу Newsweek рассказал о планах США передать под контроль России город Манбидж, освобожденный от курдских боевиков. По его словам, американским военным для выхода из Манбиджа установлен срок в 24 часа. Всю технику, которую американские военные не смогут за указанное время эвакуировать из оставляемого ими города, планируется уничтожить.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и их союзники действуют в Сирии незаконно, без разрешения официальных властей страны. Дамаск не раз требовал от Вашингтона вывести свои войска с территории суверенного государства и не вмешиваться в сирийские внутренние дела.

С 9 октября на северо-востоке Сирии проводится антитеррористическая военная операция Турции против курдов-террористов и террористов ИГ* (запрещенной в России группировки). Анкара намерена создать на сирийско-турецкой границе 30-километровую зону безопасности, на которую затем можно будет переселить более двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на турецкой территории.

* -