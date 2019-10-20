Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

 США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу
Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

 США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу
20:58   20 Октября 2019
Весь мир

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

Как сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на данные сирийского государственного агентства САНА, на авиабазе, находящейся в местечке Тель-Байдар, неподалеку от Тель-Тамара, была оборудована взлетно-посадочная полоса для военной авиации. В настоящее время в данном районе идут военные действия между курдами-террористами и протурецкими силами. Американцы в спешке покинули базу, забрав лишь необходимый инвентарь и подлежащее эвакуации оборудование, и уничтожив то, что что не смогли унести с собой.

Также сообщается, что американские военные готовятся бросить военную базу поблизости от дамбы Ас-Сабее.

Ранее 15 октября представитель Пентагона в интервью журналу Newsweek рассказал о планах США передать под контроль России город Манбидж, освобожденный от курдских боевиков. По его словам, американским военным для выхода из Манбиджа установлен срок в 24 часа. Всю технику, которую американские военные не смогут за указанное время эвакуировать из оставляемого ими города, планируется уничтожить.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и их союзники действуют в Сирии незаконно, без разрешения официальных властей страны. Дамаск не раз требовал от Вашингтона вывести свои войска с территории суверенного государства и не вмешиваться в сирийские внутренние дела.

С 9 октября на северо-востоке Сирии проводится антитеррористическая военная операция Турции против курдов-террористов и террористов ИГ* (запрещенной в России группировки). Анкара намерена создать на сирийско-турецкой границе 30-километровую зону безопасности, на которую затем можно будет переселить более двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на турецкой территории.

* - США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #турция #политика #весь мир #авиабаза #военная операция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...