Трамвай и маршрутка столкнулись в Петербурге, пострадали 13 человек

ДТП с участием трамвая и маршрутки произошло в воскресенье вечером в Петербурге на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников.

Как сообщает телеканал «78», приводя слова пресс-секретаря Горстанции скорой медицинской помощи Светланы Вахрушевой, в результате происшествия никто не погиб, но пострадали 13 человек.

Маршрутка №235 врезалась на перекрестке в движущийся трамвай и от удара упала на бок. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Пассажиры трамвая в результате аварии не пострадали.

Как уточнили в «Горэлектротрансе», трамвай №60 двигался через перекресток на разрешающий сигнал светофора, а маршрутка должна была его пропустить, но не сделала этого. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС а также бригады скорой помощи и реанимации.