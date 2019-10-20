Курды-террористы нарушили перемирие на севере Сирии 22 раза

Минобороны Турции сообщило, что курды-террористы более 20 раз нарушили режим прекращения огня на северо-востоке Сирии. Ранее перемирие на 120 часов согласовали представители Анкары и Вашингтона.

Турецкое военное ведомство обвинило курдские бандформирования в несоблюдении установленного временного соглашения. По словам Минобороны, армия Турции продолжает «тесную координацию с американскими военными».

Кроме того, в район Рас-аль-Айн въехал турецкий конвой из 55 машин. Другой конвой, где 86 автомобилей, также направился в Телль-Тамер.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием, что курды-боевики отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае антитеррористическая операция возобновится