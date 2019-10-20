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Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

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Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

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 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

 США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу
20:31   20 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы нарушили перемирие на севере Сирии 22 раза

Курды-террористы нарушили перемирие на севере Сирии 22 раза

Минобороны Турции сообщило, что курды-террористы более 20 раз нарушили режим прекращения огня на северо-востоке Сирии. Ранее перемирие на 120 часов согласовали представители Анкары и Вашингтона.

Турецкое военное ведомство обвинило курдские бандформирования в несоблюдении установленного временного соглашения. По словам Минобороны, армия Турции продолжает «тесную координацию с американскими военными».

Кроме того, в район Рас-аль-Айн въехал турецкий конвой из 55 машин. Другой конвой, где 86 автомобилей, также направился в Телль-Тамер.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием, что курды-боевики отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае антитеррористическая операция возобновится

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

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