США хотят контролировать Сирию через курдов-террористов, считает политолог

Анкара и Вашингтон договорились о размере территории, которую Турция будет контролировать на границе с Сирией. Политолог Александр Перенджиев в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что американцы согласились на такие условия, чтобы контролировать регион и продолжать помогать курдам-террористам.

Зона ответственности Турции в арабской республике составит 444 километра, а глубина — 32 километра. Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что курды-террористы, с которыми боролись турецкие войска, почувствуют себя защищенными от официального Дамаска.

«Курды играют в этой ситуации роль сил, которые американцы оставляют на всякий случай. В то же время США хотели бы поддержать маргинализацию курдов и не дать им сблизиться с властями Сирии», — считает Перенджиев.

Политолог отметил, что в Сирии есть другие бандформирования под влиянием США. Это препятствует стабилизации на севере страны, а также взятию под контроль сирийско-турецкой границы Дамаском. Вашингтон устраивают такие условия.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием, что курды-боевики отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае антитеррористическая операция возобновится