Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

 США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу
Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

Пожар на территории центральной больницы Махачкалы ликвидирован

 Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

Нападение на офис армянского журнала Nouvelles d'Arménie произошло во Франции

 США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу

США на фоне операции Анкары против курдов-террористов разбомбили в Сирии свою авиабазу
20:01   20 Октября 2019
Весь мир

США хотят контролировать Сирию через курдов-террористов, считает политолог

США хотят контролировать Сирию через курдов-террористов, считает политолог

Анкара и Вашингтон договорились о размере территории, которую Турция будет контролировать на границе с Сирией. Политолог Александр Перенджиев в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что американцы согласились на такие условия, чтобы контролировать регион и продолжать помогать курдам-террористам.

Зона ответственности Турции в арабской республике составит 444 километра, а глубина — 32 километра. Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что курды-террористы, с которыми боролись турецкие войска, почувствуют себя защищенными от официального Дамаска.

«Курды играют в этой ситуации роль сил, которые американцы оставляют на всякий случай. В то же время США хотели бы поддержать маргинализацию курдов и не дать им сблизиться с властями Сирии», — считает Перенджиев.

Политолог отметил, что в Сирии есть другие бандформирования под влиянием США. Это препятствует стабилизации на севере страны, а также взятию под контроль сирийско-турецкой границы Дамаском. Вашингтон устраивают такие условия.

США хотят контролировать Сирию через курдов-террористов, считает политолог

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием, что курды-боевики отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае антитеррористическая операция возобновится

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...