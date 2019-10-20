Трамп назвал главу Пентагона Марком «Эсперанто»

Американский лидер Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком «Эсперанто». Настоящая фамилия главы ведомства — Эспер. Пост Трамп опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября.
настоящая фамилия министра обороны — Эспер.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Пост он опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября. Пользователи соцсети указали президенту ошибку, после чего твит пропал.
Президент упомянул Эспера, комментируя ситуацию с выводом американских войск из Сирии. Он хотел процитировать слова главы Пентагона о том, что прекращение огня в регионе соблюдается «очень хорошо».
Пользователи соцсети указали Трампу на ошибку, после чего твит был заменен.
Эсперанто — искусственно созданный в начале XX века язык.
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