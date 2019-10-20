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19:23   20 Октября 2019
Весь мир

Трамп назвал главу Пентагона Марком «Эсперанто»

Трамп назвал главу Пентагона Марком «Эсперанто»

Американский лидер Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком «Эсперанто». Настоящая фамилия главы ведомства — Эспер. Пост Трамп опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября.

настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dac73cb9a794766d5233144?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Пост он опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября. Пользователи соцсети указали президенту ошибку, после чего твит пропал.

Президент упомянул Эспера, комментируя ситуацию с выводом американских войск из Сирии. Он хотел процитировать слова главы Пентагона о том, что прекращение огня в регионе соблюдается «очень хорошо».

Пользователи соцсети указали Трампу на ошибку, после чего твит был заменен.

Эсперанто — искусственно созданный в начале XX века язык.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп

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