- Американцы вывозят из охраняемого курдами-террористами лагеря «Аль-Хол» жен боевиков ИГ*

Военнослужащие США проводят эвакуацию жен боевиков из запрещенной в России террористической группировки ИГ*, которые содержались в Сирии в лагере беженцев «Аль-Холл», ранее контролировавшемся курдами-террористами.

Об эвакуации жен игиловцев в воскресенье со ссылкой на сирийский телеканал Ikhbariya сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним: в сирийских приграничных районах на севере страны с 9 октября проводится турецкая антитеррористическая операция, целью которой является освобождение 30-километровой приграничной зоны от курдов-террористов и заселение этих территорий сирийскими беженцами. Также Анкара хочет перекрыть движение и снабжение, осуществляемое террористами по трассе М-4.

Ранее курды-террористы, под видом борьбы с террористической группировкой ИГ* заняли сирийские территории на восточном берегу Евфрата. При этом они не воевали с игиловцами, а договаривались с ними, занимая населенные пункты без боя и принимая террористов ИГ* в свои ряды. Таким образом курды-террористы способствовали созданию на занятых ими территориях «спящих ячеек» ИГ*, которые готовы в любой момент активизироваться и начать партизанские действия.

Глава Пентагона США Марк Эспер 13 октября заявил о выводе американских военных из северных районов САР в связи с проводящейся там военной операцией Турции против курдов-террористов. Президент США Дональд Трамп 15 октября заявил о выводе из северных районов Сирии более тысячи военнослужащих и подписал соответствующий указ. В тот же день американские военнослужащие покинули территории двух баз США под сирийским городом Манбиджем и двинулись в направлении иракской границы.

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