Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Турецкие вооруженные силы заняли сирийский город Рас-аль-Айн после эвакуации из него курдов-террористов. Об этом передает государственное телевидение Сирии в воскресенье, 20 октября.

Отвод курдских бандформирований в центр провинции Хасака прошел в соответствии с договоренностями США и Турции о пятидневном перемирии. Стороны пришли к соглашению, чтобы боевики покинули границы будущей зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе.

Напомним, операция «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. В зоне безопасности планируется разместить почти два миллиона беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Курды-боеивки в Сирии сотрудничают с остатками ИГ (запрещено в РФ), притесняют коренное население восточного побережья Евфрата, творя на землях арабов-суннитов беспредел.