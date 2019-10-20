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 Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

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 Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

18:58   20 Октября 2019
Весь мир

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Турецкие вооруженные силы заняли сирийский город Рас-аль-Айн после эвакуации из него курдов-террористов. Об этом передает государственное телевидение Сирии в воскресенье, 20 октября.

Отвод курдских бандформирований в центр провинции Хасака прошел в соответствии с договоренностями США и Турции о пятидневном перемирии. Стороны пришли к соглашению, чтобы боевики покинули границы будущей зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе. 

Напомним, операция «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. В зоне безопасности планируется разместить почти два миллиона беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Курды-боеивки  в Сирии сотрудничают с остатками ИГ (запрещено в РФ), притесняют коренное население восточного побережья Евфрата, творя на землях арабов-суннитов беспредел.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды

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