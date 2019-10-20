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 Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

Армия Турции полностью освободила сирийский Рас-аль-Айн от курдов-террористов

18:29   20 Октября 2019
Весь мир

США продолжат помогать курдам-террористам через Ирак

США продолжат помогать курдам-террористам через Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных США перебрасываются с северо-востока Сирии в Ирак для борьбы с остатками террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ). При этом на позиции курдов-боевиков в страну из Ирака прибыла очередная колонна с военной помощью от американцев. Об этом пишет SANA.

Министр обороны США уверяет, что в 30-километровой зоне вдоль северной сирийской границы за Евфратом, до начала операции Турции «Источник мира» размещалась всего тысяча военных США. По мнению экспертов, количество может быть серьезно занижено.

Возможно, Вашингтон оставит часть сил в планируемой Анкарой зоне безопасности для помощи боевикам Сирийских демократических сил (SDF). Либо же Пентагон пытается скрыть реальный исходный объем своего контингента в регионе.

США легко может продолжить поддержку бандгрупп с территории соседнего Ирака. Не исключено, что объемы поставок не претерпят серьезных изменений. За последние несколько лет американцы вложили в курдские формирования колоссальные деньги. Вашингтон вынудил Анкару ввести временное перемирие на 120 часов, чтобы сохранить максимальное число боевиков SDF.

США продолжат помогать курдам-террористам через Ирак

Член Общественного совета при министерстве обороны РФ и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН отметил, что речи о полноценном выводе войск США из Сирии не идет.

«США передислоцируют свои войска из приграничных районов не потому, что они сворачивают операцию в Сирии, а потому что необходимо убрать своих военных из зоны боевых действий. Это вынужденная мера, и она нужна просто из соображений безопасности американских военных. , – уверен эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #курды

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