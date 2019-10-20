В Госдуме назвали дестабилизирующими новые учения НАТО в Литве

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия не приветствует проведение учений Вооруженных сил (ВС) США на территории Литвы. В беседе с ИА «Политика сегодня» парламентарий заметил, что это вносит дестабилизирующий фактор вблизи российских границ.

«Это является лишним подтверждением того, что страны блока НАТО, Соединенные Штаты Америки, вносят агрессивные планы в отношении нашей страны. Конечно, это еще раз подчеркивает необходимость укрепления оборонного потенциала нашими Вооруженными силами. И, конечно, еще раз подтверждает необходимость высокой боевой выучки личного состава», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, Швыткин добавил, что происходящее в Литве лишь подчеркивает необходимость реализации стратегии по нацбезопасности и внесения изменений в нее.

Напомним, 20 и 21 октября, армейские колонны с военнослужащими из США проследуют по автомобильным дорогам Литвы общего пользования к месту дислокации. Об этом гражданскому населению сообщили по национальной системе оповещения.

«По магистральным дорогам Литвы 20–21 октября будут двигаться колонны военной техники. Будьте осторожны», — сказано в уведомлении.

По данным литовского национального радио, в колонне находятся порядка 80 единиц колесной техники с американскими военнослужащими. Они держат курс в район полигона Пабраде у границы с Белоруссией. Сюда на прошлой неделе с места постоянной дислокации из Техаса уже начали прибывать военные первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии Соединенных Штатов.