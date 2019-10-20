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 Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии

Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии
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 Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии

Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии
17:54   20 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии

Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии

Курды-террористы из «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК) покидают приграничный город Рас-аль-Айн на северо-востоке провинции Хасака в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen в воскресенье, 20 октября.

По данным СМИ, бандформирования из курдов направляются к центру Хасаки, действуя согласно договоренностям, к которым пришли Турция и Соединенные Штаты.

Операция «Источник мира» против курдских вооруженных формирований и боевиков «Исламского государства» (ИГ*, запрещена в РФ) началась 9 октября. Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть беженцев домой.

17 октября США попросили Турцию временно приостановить операцию. Вашингтон пообещал Анкаре, что в течение 120 часов с севера Сирии будут выведены все боевики SDF и РПК, а также их соратники из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ). После временного перемирия операция продолжится.

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Автор: Саида Габиева
#сирия #турция #курды

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