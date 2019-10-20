Малолетние тролли Навального редактируют «Википедию», оскорбляя росгвардейцев

Русскоязычный сегмент интернет-энциклопедии «Википедия» подвергся атаке со стороны троллей, которые внесли правку в статью «Хрупкость», назвав сотрудников Росгвардии «самым хрупким материалом» на Земле.

Данный комментарий был опубликован после оглашения приговора суда активисту, который в ходе летних незаконных митингов в Москве применил силу по отношению к сотруднику Росгвардии. Несмотря на то, что шуточная правка была оперативно удалена со страницы, авторы Telegram-канала «Люди и Звери» успели сделать скриншот. Как отмечают авторы канала, подобный ход характерен для юных сторонников блогера Алексея Навального, которые любят размещать свои «остроумные» комментарии на сторонних площадках и продвигать свою «правду», не спрашивая, нужна ли она.

Ситуацию в воскресенье прокомментировали в Федеральном агентство новостей (ФАН), отметив, что российских оппозиционеров возмущают реальные сроки, полученные рядом участников летних незаконных митингов, прошедших в Москве. По их мнению, силовики, с их хорошей физической подготовкой и полной защитой, не могут получить серьезных травм и увечий от действий безоружных митингующих, а значит те могут безнаказанно делать, что угодно.

Однако во всем мире законодательство придерживается совершенно иной позиции по отношению к тем, кто угрожает представителям закона. Например, в США, образце демократии по мнению российских либералов, нет необходимости получать разрешение властей на проведение протестных акций любой численности, но и полиция там может задержать любого протестующего, чьи действия мешают прохожим, а также применить огнестрельное оружие в случае угрозы полицейскому. За попытку ударить полицейского или как-то иначе воздействовать на него физически, нарушителю грозит уголовная статья и реальный срок.

Ранее неотвратимость американского правосудия на себе испытали некоторые борцы за справедливость. В частности, Сесили Мак-Миллан – одна из участниц Occupy Wall Street – при задержании повредила сотруднику полиции глаз. Прокурор просил для нее наказание в виде семи лет заключения, но защите удалось добиться смягчения. В итоге девушка провела в тюрьме три месяца, получив также пять лет условно с обязательными общественными работами. При этом суд обязал ее погасить все судебные издержки.

Больше активистка на рожон не лезет, а при виде полицейского оцепления «уходит в себя и глубоко дышит, чтобы успокоиться». Таким же образом ведут себя все, кто у кого нет лишних денег на возмещение издержек и хороших адвокатов.

Шутка про «хрупкость» сотрудников Росгвардии представляет из себя выходку на уровне начальной школы. Но не всегда исправление статей в «Википедии» является таким же безобидным и глупым, и слишком часто исправления в статьях отражают интересы американской политики и «защитников либеральных ценностей».

После того, как арабоязычный и англоязычный сегменты сервиса в начале войны в Сирии были завалены информацией, очерняющей семью Асада, а также после «войны правок» разразившейся в ходе попытки государственного переворота в Турции (произошедшей после перевыборов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана) Анкара и Пекин приняли решение заблокировать данный ресурс в своих странах.

В России сетевую энциклопедию тоже не раз ловили на исправлении статей, наиболее часто на страницах, посвященных историческим фигурам и событиям XX века. Поэтому есть все основания полагать, что за шуткой юных навальнят о «хрупкости» росгвардейцев стоит очередная попытка навязать обществу прозападный взгляд либералов на ситуацию в стране.