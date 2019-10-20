Семьи погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае получат по миллиону рублей

Семьи погибших при прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края получат страховые выплаты в объеме одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-службе Минтруда России в воскресенье, 20 октября.

Пострадавшие получат единовременную страховую выплату, размер которой индивидуален.

«Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные индивидуальные страховые выплаты», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что Пенсионному фонду России (ПФР) поручено установить семьям погибших пенсии по случаю потери кормильца.

19 октября, в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Вода и селевой поток затопил рабочий поселок временного типа, где погибли 15 человек, еще 16 пострадали. Судьба пятерых неизвестно.

В Следственном комитете сообщили, что разрушенными оказались две дамбы, а не одна, как передавалось ранее.