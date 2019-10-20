Эксперт рассказал о мотивах курдов-террористов, нарушающих режим перемирия в Сирии в ходе антитеррористической операции Турции. По мнению востоковеда Владимира Аваткова, курдские радикалы нацелены на подрыв процесса переговоров США и Турции, которые хотят без крови создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению эксперта, курды во все времена разными возможными методами пытались добиться независимости, именно поэтому во время режима тишины они хотят перегруппировать силы для дальнейшего осуществления задуманного. Тем самым курды-террористы хотят подорвать переговоры Вашингтона с Анкарой, говорит Аватков.

Востоковед отмечает, что режим перемирия необходим для того, чтобы курдские бандформирования отвели силы от 30-километровой буферной зоны. За это время армия Сирии расширила свое присутствие на севере страны. Аваков говорит, что территория, которую занимают радикальные курды в САР, постепенно уменьшается. Сейчас нужно надеяться на то, что курды-террористы выполнят условия, тогда антитеррористическая операция армии Турции будет завершена.

«Пока это не до конца получается из-за жесткой позиции отдельных курдских групп», — уточняет Владимир Аватков в интервью «Слово и дело».

Эксперт говорит, что не все курды-террористы являются подконтрольными Вашингтону, поэтому не выполняют требования США. Кроме того, между курдскими группами есть разногласия.

Антитеррористическая операция «Источник мира» проводится на севере Сирии армией Турции. Она направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещена в РФ), которые захватили территории в САР и устанавливают там свои порядки, уничтожают население и угнетают местный народ под предлогом борьбы с террористами. Анкара подчеркивает, что операция ведется против курдских радикальных бандформирований, а не против курдов как народности в целом.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о 120-часовом режиме тишины, во время которого курды-радикалы должны отойти от 30-километровой зоны безопасности на границе с Сирией. Армия Турции продолжит операцию против курдов-террористов, если они не выполнят установленные договоренности.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.