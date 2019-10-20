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Курды-террористы покидают приграничный город Рас-аль-Айн в Сирии

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16:56   20 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы потеряли 16 боевиков при атаке на армию Турции в Сирии

Курды-террористы потеряли 16 боевиков при атаке на армию Турции в Сирии

Курды-террористы потеряли 16 боевиков при атаке на армию Турции в Сирии в ходе антитеррористической операции «Источник мира». Об этом сообщает пресс-служба бандформирования «Демократические силы Сирии» (SDF).

Операция «Источник мира» проходит на севере Сирии с 9 октября. За это время курды-террористы лишились 16 своих представителей, отмечает РИА Новости.

Антитеррористическая операция армии Турции направлена не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с террористами ИГ* (запрещено в РФ) заняли север Сирии и убивают местное население, устанавливая в регионе свои правила.

Курды-террористы потеряли 16 боевиков при атаке армии Турции в Сирии

Анкара и Вашингтон 17 октября достигли соглашения о временном режиме тишины на 120 часов. В течение этого времени курды-террористы должны отвести войска с территории 30-километровой зоны безопасности на границе САР и Турции. Если курды-террористы не выполнят условия, то армия Турции продолжит антитеррористическую операцию.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

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