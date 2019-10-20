Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал операцию против курдов-террористов в Сирии, которую ведет Турция. По его словам, действия армии Турции должны быть соразмерны тому, как складывается ситуация в САР.

В интервью каналу «Россия-1» Ушаков заявил, что армия Турции должна не мешать развитию политического урегулирования ситуации в республике.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации», — заявил Юрий Ушаков.

Антитеррористическая операция «Источник мира» проходит на севере Сирии с 9 октября, ее проводит армия Турции. Цель операции - создание 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии. Анкара особо подчеркивает, что операция ведется не против курдов как народности, а против представителей курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с ИГ* (запрещена в РФ) захватывают территории в Сирии, убивают местное население, устанавливают там свои порядки, ущемляют мирных жителей.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов. В течение этого времени курды-террористы должны покинуть 30-километровую зону на сирийско-турецкой границе. Минобороны Турции заявило, что режим тишины со стороны курдов-радикалов не соблюдается, накануне был убит один военнослужащий турецкой армии и еще один получил ранения.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.