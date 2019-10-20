Эксперт уверен, что США поддерживают курдов-террористов в Сирии в собственных целях

Лидер курдов-террористов, которые воюют на севере Сирии, Мазлюм Кобани, скоро может посетить Вашингтон. По данным CNN, подготовка к визиту находится на стадии обсуждения. Политолог Антон Бредихин в беседе «ПолитРоссией» отметил, что поездка Кобани в США — очередное доказательство, что американцы не просто не борются с терроризмом, а используют для достижения своих целей.

Пока неизвестно, кто будет вести переговоры с командующим курдских банформирований. Цели Кобани по линии поездки в Вашингтон также не совсем понятны. Напомним, 17 октября США попросили Турцию временно приостановить операцию «Источник мира» против курдов-боевиков, которые устраивают геноцид местного арабского населения.

Вашингтон пообещал Анкаре, что в течение 120 часов с севера Сирии будут выведены все боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК) , а также их соратники из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ). После временного перемирия операция продолжится.

В беседе «ПолитРоссией» политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин отметил, что США уже довольно давно используют террористов как инструмент ведения геополитики. Визиту террориста Мазлюма Кобани не стоит удивляться, отметил он.

«Сомневаться в том, что США в регионе поддерживают террористов на протяжении лет 20-30 не стоит. Мы видели, как курдские формирования стали там опорой для американцев при наступлении на Ирак, при свержении режима Саддама Хусейна и вводе войск в регион. Соответственно, курды-террористы и в последнее время поддерживаются США», — подчеркнул эксперт.

В будущем США продолжат активно поддерживать курдов-террористов различными средствами, считает политолог. По словам эксперта, террористические группировки, вроде РПК и SDF, долго будут служить интересам Вашингтона.