- Договориться с курдами-террористами в Сирии невозможно, уверен Вассерман

Различные группировки курдских боевиков в Сирии остаются разрозненными и ведут себя по собственному усмотрению, поэтому очень трудно договориться с ними о чем-либо.

Такое мнение в воскресенье в беседе с информационным агентством Nation News высказал политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя срыв перемирия в северных районах Сирии о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон.

Напомним, перемирие было заключено 17 октября сроком на 120 часов, чтобы курдские вооруженные формирования могли отойти из зоны проведения турецкой антитеррористической операции на расстояние в 30 километров от сирийско-турецкой границы. Как сообщает 20 октября Associated Press, турецкая армия дает возможность курдам эвакуировать военные подразделения и гражданских лиц, остающихся в Рас-аль-Айне, однако на деле отвода войск не ведется, а перестрелки продолжаются.

«На сколько я могу судить, у курдов нет единой позиции, нет единых согласованных правил подчинения. Там хватает различных группировок, ведущих себя исключительно по собственному усмотрению, поэтому даже когда их основная масса соглашается подчиниться каким-то единым правилам, всегда находятся группировки, действующие по-своему», — заявил Вассерман.

При этом он сравнил ситуацию в Сирии с обстановкой на Украине, где Киев никак не может начать выполнять Минские соглашения, идя на поводу у радикалов, которые не хотят наступления мира.

«Курды, как киевские террористы, могут заключать любые соглашения о перемирии, совершенно не сомневаясь, что кто-нибудь с их стороны это перемирие нарушит», — отметил эксперт.

Говоря о соглашении о перемирии между Турцией и США, Вассерман отметил, что Анкару устроит отвод курдами своих сил за пределами зоны безопасности на границе с Сирией, и для этого они и атакуют террористов, чтобы вынудить их поторопиться, однако, они отдают себе отчет в том, как у курдов реально обстоят дела и понимают, что в Сирии им придется задержаться надолго.

Напомним: Турция проводит военную антитеррористическую операцию в северных приграничных районах Сирии с 9 октября. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является ликвидация террористической угрозы, исходящей от остатков запрещенной в РФ группировки ИГ* и от курдских радикалов, а также создание 30-километровой зоны безопасности на границе двух стран, в которую по окончании операции Турция планирует переселить более двух миллионов сирийских беженцев.

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