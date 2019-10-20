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16:24   20 Октября 2019
Россия

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США. В интервью телеканалу «Россия-1» глава ведомства рассказал, как Вашингтон пытался спровоцировать Москву на реакцию.

Лавров напомнил, как в 2016 году экс-президент США Барак Обама выслал из страны 35 дипломатов и закрыл два дипведомства. Глава российского МИД назвал эту ситуацию агонией, так как демократы проиграли президентские выборы и хотели подорвать отношения Москвы с администрацией нового президента, который должен был вскоре занять пост главы государства.

Лавров отметил, что тогда Москва взяла паузу и не стала реагировать. Ответные действия от России последовали лишь тогда, когда американский конгресс не позволил Трампу наладить отношения с Москвой.

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Глава российского министерства иностранных дел отметил, что во внешней политике не нужно резко реагировать на негатив, а стоит подумать о мотивах оппонента.

«Возможно, за этими действиями стоит желание спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода «разводку», — резюмировал глава МИД РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #лавров #политика #мид рф

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