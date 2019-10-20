Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США. В интервью телеканалу «Россия-1» глава ведомства рассказал, как Вашингтон пытался спровоцировать Москву на реакцию.

Лавров напомнил, как в 2016 году экс-президент США Барак Обама выслал из страны 35 дипломатов и закрыл два дипведомства. Глава российского МИД назвал эту ситуацию агонией, так как демократы проиграли президентские выборы и хотели подорвать отношения Москвы с администрацией нового президента, который должен был вскоре занять пост главы государства.

Лавров отметил, что тогда Москва взяла паузу и не стала реагировать. Ответные действия от России последовали лишь тогда, когда американский конгресс не позволил Трампу наладить отношения с Москвой.

Глава российского министерства иностранных дел отметил, что во внешней политике не нужно резко реагировать на негатив, а стоит подумать о мотивах оппонента.