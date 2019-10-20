Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, которая разрабатывалась на случай жесткого Brexit без сделки. Лондон выйдет из Евросоюза к концу месяца, как было запланировано.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра по особым поручениям Майкла Гоува. Он отметил, что после голосования в парламенте о новой отсрочке Brexit риск, что Лондону придется отказаться от варианта заключить сделку с Брюсселем, возрастает.

«Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — заявил Гоув.

Министр добавил, что у Великобритании есть возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре.

Напомним, 19 октября британский парламент проголосовал за запрос у ЕС новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, намеченный на 31 октября.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз, 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение экс-премьера Терезы Мэй по условиям соглашения. Королевство получило отстрочу до 12 апреля, а затем до 31 октября.