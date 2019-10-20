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 Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

16:19   20 Октября 2019
Весь мир

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, которая разрабатывалась на случай жесткого Brexit без сделки. Лондон выйдет из Евросоюза к концу месяца, как было запланировано.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра по особым поручениям Майкла Гоува. Он отметил, что после голосования в парламенте о новой отсрочке Brexit риск, что Лондону придется отказаться от варианта заключить сделку с Брюсселем, возрастает.

«Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — заявил Гоув.

Министр добавил, что у Великобритании есть возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре.

Напомним, 19 октября британский парламент проголосовал за запрос у ЕС новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, намеченный на 31 октября.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз, 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение экс-премьера Терезы Мэй по условиям соглашения. Королевство получило отстрочу до 12 апреля, а затем до 31 октября.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #brexit

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