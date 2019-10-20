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15:56   20 Октября 2019
Весь мир

Действия курдов-террористов наносят ущерб мирному процессу в Сирии, уверен эксперт

Действия курдов-террористов наносят ущерб мирному процессу в Сирии, уверен эксперт

Действия курдов-террористов наносят вред и ущерб мирному процессу в Сирии, который пытается установить армия Турции, уверен эксперт Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Анкара и Вашингтон договорились приостановить проведение антитеррористической операции «Источник мира» на 120 часов. Ожидается, что за это время вооруженные курдские формирования отойдут от 30-километровой зоны безопасности, а затем операция завершится. Но в воскресенье Минобороны Турции заявило об обстрелах на приграничной территории, убит один представитель армии Турции, еще один ранен. Курдские радикалы заявили, что покинут тридцатикилометровую зону, если Анкара выведет армию с территории Сирии.

Действия курдов-террористов наносят ущерб мирному процессу в Сирии, уверен эксперт

По мнению эксперта Бориса Рожина, курды-террористы вынуждают армию Турции возобновить антитеррористическую операцию. Он отметил, что на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана может найтись рычаг управления, благодаря чему удастся избежать возобновления операции в Сирии. Но если курды-террористы продолжат упорствовать, их вытеснят с севера Сирии силой, говорит Рожин.

Рожин также подчеркнул, что курды-террористы на севере САР поделены на разные организации, а не представляют собой единый механизм. Это также осложняет процесс установления мира на территории.

«Из-за настойчивости Рабочей партии Курдистана антитеррористическая операция может начаться в Сирии снова», — передает слова Бориса Рожина ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, курды-террористы подставляют американских партнеров, так как именно США являются гарантом выполнения обязательств по соглашению, достигнутому с Турцией, резюмирует Борис Рожин.

Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против вооруженных курдских формирований и террористов ИГ* (запрещено в РФ) на территории Сирии. Операция направлена не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые под прикрытием борьбы с ИГ* захватывают чужие территории и устанавливают на севере САР свои порядки, убивая местное население и навязывая свои устои.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #весь мир

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