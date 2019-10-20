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16:13   20 Октября 2019
Россия

Перед участниками конкурса «Молодые лидеры Рунета» откроются новые возможности

Перед участниками конкурса «Молодые лидеры Рунета» откроются новые возможности

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что стартовавший недавно конкурс «Молодые лидеры Рунета» даст всем участникам новые навыки и своеобразную закалку, которые пригодятся им в дальнейшей работе.

Об этом Свинцов заявил в воскресенье в беседе с изданием iReactor, отметив, что любые состязания всегда имеют положительный эффект, дают закалку и умственный бой. По его словам, очень полезно, когда единомышленники и специалисты одного типа общаются в коллективе, и конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет им развиваться и расширить кругозор. Также положительное влияние на расширение компетенций оказывает и то, что в подобных мероприятиях принимают участие и представители смежных профессий.

Дополнительным плюсом подобных конкурсов, по словам депутата, является диалог с работодателями, которые уже успели завоевать авторитет на IT-рынке, и конкурсанты имеют возможность получить выгодные предложения о трудоустройстве в престижных компаниях. Также подобные конкурсы зачастую посещают представители крупных компаний, которые следят за баттлами, выставками и олимпиадами, присматриваясь к работе участников, так как на работу в такие компании берут не победителей, а участников, которые в процессе прохождения испытаний проявили подходящие качества и навыки.

Перед участниками конкурса «Молодые лидеры Рунета» откроются новые возможности

В любом случае, добавил Свинцов, участие в конкурсах помогает становлению специалиста и позволяет молодым людям заявить о себе, а также обзавестись новыми полезными знакомствами.

Напомним, в конкурсе «Молодые лидеры Рунета» участие могут принять молодые специалисты 18-35 лет, имеющие как минимум двухлетний опыт руководства направлениями в IT-компаниях и digital-агентствах, а также зарекомендовавшие себя в исполнении масштабных проектов. Помимо профессиональных навыков, участники конкурса должны обладать лидерскими качествами.

Не только победители конкурса, но и участники могут рассчитывать не только на щедрое вознаграждение, но и на всенародное признание и базу для построения собственного бренда.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #конкурс #специалисты #программирование #it-компании

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