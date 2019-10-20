Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

 Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

 Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

 Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

 Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

16:45   20 Октября 2019
Россия

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Сенатор Франц Клинцевич и журналист Владимир Соловьев в разговоре с iReactor рассказали, почему ангажированным Западом СМИ вроде The Bell нет места в российском инфополе.

Издание, созданное Елизаветой Осетинской, изначально ориентировалось на бизнес-аудиторию и было призвано стать деловым медиа «нового формата». Однако Осетинская превратила The Bell в очередное СМИ антироссийской направленности, существующее на средства спонсоров из США.

Издание «прославилось» псевдорасследованиями, деньги на которые выделяют организации вроде Европейского фонда поддержки демократии (EED), известные вмешательством в дела стран Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Создатели The Bell также связаны с американскими спецслужбами. В 2016 году Осетинская получила стипендию Джона Найта и возможность бесплатно учиться в Стэнфордском университете — кузнице авторов заказных материалов для ЦРУ.

В беседе с  iReactor Соловьев отметил, что предпочитает не потреблять ту информацию, которую фабрикует The Bell. Осетинской пора понять, что непопулярность ее издания заключается в недостоверности информации, считает журналист.

the bell

«Надо конкурировать на этом поле и понимать, что у тех издательств, которые иначе относятся к жизни, нежели госпожа Осетинская, получается гораздо более убедительно доносить до людей информацию, потому что ее издание ну совсем непопулярное», — отметил телеведущий.

Солидарен с Соловьевым и сенатор Клинцевич. Он напомнил, что действия таких изданий, как The Bell, хоть и стали уже давно привычными для общественности, должны жестко пресекаться.

«Я считаю, что наши спецслужбы и правоохранители должны однозначно и оперативно на реагировать», — заявил парламентарий.

Собеседник iReactor считает, что бороться с провокационными материалами ангажированных СМИ вроде The Bell можно и нужно. Одним из способов этой борьбы является признание изданий, которые контролируются спецслужбами, выполняют заказ и ведут работу в информационной войне, иноагентами.

«Оформление как иностранного агента — это то, что может поставить такие СМИ в русло, в котором мы будем пресекать такие информационные и идеологические диверсии против России», — сказал Клинцевич.

the bell

Отметим, что сейчас наученная американскими кураторами Осетинская не брезгует публиковать откровенные фейки, получая солидные суммы из-за рубежа. Так, издание активно тиражировало тему «русских хакеров» по указке из Вашингтона. Материалы The Bell зачастую подкреплены не фактами, а ссылками на некие «источники, знакомые с ситуацией».  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сми #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...