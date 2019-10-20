Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Сенатор Франц Клинцевич и журналист Владимир Соловьев в разговоре с iReactor рассказали, почему ангажированным Западом СМИ вроде The Bell нет места в российском инфополе.

Издание, созданное Елизаветой Осетинской, изначально ориентировалось на бизнес-аудиторию и было призвано стать деловым медиа «нового формата». Однако Осетинская превратила The Bell в очередное СМИ антироссийской направленности, существующее на средства спонсоров из США.

Издание «прославилось» псевдорасследованиями, деньги на которые выделяют организации вроде Европейского фонда поддержки демократии (EED), известные вмешательством в дела стран Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Создатели The Bell также связаны с американскими спецслужбами. В 2016 году Осетинская получила стипендию Джона Найта и возможность бесплатно учиться в Стэнфордском университете — кузнице авторов заказных материалов для ЦРУ.

В беседе с iReactor Соловьев отметил, что предпочитает не потреблять ту информацию, которую фабрикует The Bell. Осетинской пора понять, что непопулярность ее издания заключается в недостоверности информации, считает журналист.

«Надо конкурировать на этом поле и понимать, что у тех издательств, которые иначе относятся к жизни, нежели госпожа Осетинская, получается гораздо более убедительно доносить до людей информацию, потому что ее издание ну совсем непопулярное», — отметил телеведущий.

Солидарен с Соловьевым и сенатор Клинцевич. Он напомнил, что действия таких изданий, как The Bell, хоть и стали уже давно привычными для общественности, должны жестко пресекаться.

«Я считаю, что наши спецслужбы и правоохранители должны однозначно и оперативно на реагировать», — заявил парламентарий.

Собеседник iReactor считает, что бороться с провокационными материалами ангажированных СМИ вроде The Bell можно и нужно. Одним из способов этой борьбы является признание изданий, которые контролируются спецслужбами, выполняют заказ и ведут работу в информационной войне, иноагентами.

«Оформление как иностранного агента — это то, что может поставить такие СМИ в русло, в котором мы будем пресекать такие информационные и идеологические диверсии против России», — сказал Клинцевич.

Отметим, что сейчас наученная американскими кураторами Осетинская не брезгует публиковать откровенные фейки, получая солидные суммы из-за рубежа. Так, издание активно тиражировало тему «русских хакеров» по указке из Вашингтона. Материалы The Bell зачастую подкреплены не фактами, а ссылками на некие «источники, знакомые с ситуацией».