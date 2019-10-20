Федеральное агентство новостей (ФАН) раскрыло личность курда-террориста SDF Мазлума Абди в Сирии. Главнокомандующий курдскими боевиками Сирийских демократических сил (SDF) более 20 лет является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Настоящее имя Мазлума Абди — Ферхат Абди Шахин. В скором времени он может прибыть в США с официальным визитом, переговоры на эту тему ведутся в Вашингтоне. Телеканал CNN передает, что пока о результатах говорить рано, так как США еще решают, стоит им приглашать Абди или нет.

Журналисты ФАН выяснили, что перед Вашингтоном не удастся скрыть тот факт, что Мазлум Абди является членом РПК, которая запрещена и в самих Соединенных Штатах. Главарь курдских террористов стал участником РПК в 1990 году, в ее составе воевал в Сирии, из-за чего власти САР не раз его задерживали. Затем Абди участвовал в военных действиях в Турции, будучи на стороне террористов РПК.

В начале 2000-х годов Мазлум Абди скрывался в Европе, а затем перебрался в Ирак, где также стал воевать на стороне курдов-террористов. Пять лет назад он возглавил переговоры с США о сотрудничестве, а затем стал главой Демократических сил Сирии (SDF) и вернулся в республику. Боевые действия они вели вместе с военными США в рамках операции «Непоколебимая решимость», в ходе которой воевали заодно с террористами ИГ* (запрещено в РФ).

В результате операции террористы перешли в SDF, а бои продолжились уже против исламистов-фанатиков. Таким образом курдские террористы освободили территорию на севере Сирии и назвали Сирийским Курдистаном. Радикалов не волновало, что на захваченных ими территориях курдов практически не проживало. Именно Мазлум Абди имел непосредственное отношение к захватам территории в Сирии и является причастным к тому, что РПК и SDF связаны.

Власти США официально поддерживают SDF, об этом не раз писал в Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Но помогать террористам, которые находятся далеко, гораздо проще, чем приглашать их к себе с официальным визитом, который намечается для Мазлума Абди.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.