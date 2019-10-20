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Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

 Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт

Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт
Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

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Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

 Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт

Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт
14:42   20 Октября 2019
Весь мир

Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

Военная автоколонна США прибыла в Сирийскую Арабскую Республику, где идет операция Турции против курдов-террористов. Как передает информагентство SANA, колонна приехала из Ирака для вывода американских войск с территории Сирии.

Издание отмечает, что автоколонна США направляется в сирийский город Камышлы, который находится на границе. Ранее сообщалось, что военные США в составе нескольких автоколонн покинули сирийские провинции Ракка и Алеппо.

Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что после приостановки антитеррористической операции Турции в Сирии порядка одной тысячи военных США будут дислоцироваться в западном Ираке.

Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против радикальных курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с террористами заняли территорию в Сирии, устанавливают там свои порядки и убивают мирных людей.

Вашингтон и Анкара договорились на 120 часов приостановить проведение операции, чтобы курды-террористы отошли от 30-километровой буферной зоны. Цель операции — создание зоны безопасности на границе Сирии с Турцией. Анкара заявила, что продолжит операцию, если США не отведет курдов-террористов от буферной зоны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #весь мир

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