Фейк-фабрика The Bell подрывает суверенитет России, плодя «расследования» за деньги США

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

 Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

 Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

Клинцевич назвал The Bell инструментом идеологических диверсий Запада против России

 Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США

Лавров рассказал, почему Москва не реагирует на дипломатические «разводки» США
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

Ушаков прокомментировал проводимую Турцией операцию против курдов-террористов в Сирии

 Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

Великобритания запускает план Yellowhammer по жесткому Brexit

15:27   20 Октября 2019
Россия

Фейк-фабрика The Bell подрывает суверенитет России, плодя «расследования» за деньги США

Фейк-фабрика The Bell подрывает суверенитет России, плодя «расследования» за деньги США

Издание The Bell, которое, появившись в Рунете в 2017 году, изначально ориентировалось на бизнес-аудиторию и должно было стать средством массовой информации нового поколения, но в итоге превратилось в еще одно антироссийски настроенное издание, существующее на средства американских спонсоров.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил публицист и политический аналитик Руслан Осташко. По его словам, любое ориентированное на бизнес издание смотрит, где больше денег, а денег на мировом рынке всегда больше, чем на внутреннем.

«Это закон любого бизнеса, поэтому капитализм является трансграничным. Но фишка постиндустриального капитализма заключается в том, что те, кто захватил верх финансовой пирамиды, уже никогда его не отдадут. Попытки развитых стран помогать развивающимся странам направлены на то, чтобы развивающиеся страны никогда не стали развитыми», — подчеркнул политолог.

Также и издания, ориентированные на бизнес и пропагандирующие его идеи, неизбежно начинают работать с трансграничным капиталом, и деятельность их направлена на уменьшение суверенитета страны – таковы перспективы любого бизнес-издания.

Поэтому, отметил Осташко, The Bell, которое финансируется людьми, работающими в интересах западных корпораций, должно получить статус иностранного агента, как и любое другое бизнес-издание.

«Журналистам следует принять во внимание, что это НКО продвигает интересы западных компаний в нашей стране. Наша патриотическая задача заключается в том, чтобы объяснять, что иностранный агент — это человек, который хочет "впустить в наш огород чужого козла", — говорит публицист. — Я категорически против, потому что это ведет к порабощению и работе на большого белого западного господина».

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности составить список СМИ-распространителей фейк-ньюс, который будет опубликован в свободном доступе на сайте ведомства. В список будут включены издания, физические лица и интернет-сообщества, которые регулярно распространяют фейки. При чем будут также опубликованы конкретные примеры фейковых новостей, с их описанием и адресами страниц.

Фейк-фабрика The Bell подрывает суверенитет России, плодя «расследования» за деньги США

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее создало Классификатор СМИ, распределив наиболее читаемые СМИ с федеральным охватом по пяти категориям – патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.

Издание The Bell было основано журналисткой Елизаветой Осетинской в 2017 году. По задумке журналистки, которая к тому моменту успела поработать в таких изданиях как «Ведомости» и РБК, ее издание должно было стать источником нужных новостей для деловых людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #сми #запад #общество #весь мир #иностранный агент #издание #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...