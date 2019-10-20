Фейк-фабрика The Bell подрывает суверенитет России, плодя «расследования» за деньги США

Издание The Bell, которое, появившись в Рунете в 2017 году, изначально ориентировалось на бизнес-аудиторию и должно было стать средством массовой информации нового поколения, но в итоге превратилось в еще одно антироссийски настроенное издание, существующее на средства американских спонсоров.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил публицист и политический аналитик Руслан Осташко. По его словам, любое ориентированное на бизнес издание смотрит, где больше денег, а денег на мировом рынке всегда больше, чем на внутреннем.

«Это закон любого бизнеса, поэтому капитализм является трансграничным. Но фишка постиндустриального капитализма заключается в том, что те, кто захватил верх финансовой пирамиды, уже никогда его не отдадут. Попытки развитых стран помогать развивающимся странам направлены на то, чтобы развивающиеся страны никогда не стали развитыми», — подчеркнул политолог.

Также и издания, ориентированные на бизнес и пропагандирующие его идеи, неизбежно начинают работать с трансграничным капиталом, и деятельность их направлена на уменьшение суверенитета страны – таковы перспективы любого бизнес-издания.

Поэтому, отметил Осташко, The Bell, которое финансируется людьми, работающими в интересах западных корпораций, должно получить статус иностранного агента, как и любое другое бизнес-издание.

«Журналистам следует принять во внимание, что это НКО продвигает интересы западных компаний в нашей стране. Наша патриотическая задача заключается в том, чтобы объяснять, что иностранный агент — это человек, который хочет "впустить в наш огород чужого козла", — говорит публицист. — Я категорически против, потому что это ведет к порабощению и работе на большого белого западного господина».

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности составить список СМИ-распространителей фейк-ньюс, который будет опубликован в свободном доступе на сайте ведомства. В список будут включены издания, физические лица и интернет-сообщества, которые регулярно распространяют фейки. При чем будут также опубликованы конкретные примеры фейковых новостей, с их описанием и адресами страниц.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее создало Классификатор СМИ, распределив наиболее читаемые СМИ с федеральным охватом по пяти категориям – патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские.

Издание The Bell было основано журналисткой Елизаветой Осетинской в 2017 году. По задумке журналистки, которая к тому моменту успела поработать в таких изданиях как «Ведомости» и РБК, ее издание должно было стать источником нужных новостей для деловых людей.