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Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

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Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

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Военная автоколонна США прибыла в САР, где идет операция Турции против курдов-террористов

 Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт

Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт
14:38   20 Октября 2019
Россия

Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

Операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал операцию Турции против курдов-террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и сил самообороны (YPG) на севере Сирии. Мнение он выразил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» в воскресенье, 20 октября.

«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — считает представитель Кремля.

Операция «Источник мира» против курдских вооруженных формирований и боевиков «Исламского государства» (ИГ*, запрещена в РФ) началась 9 октября. Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть беженцев домой.

Отметим, под предлогом «освобождения» от ИГ* радикальные курды заняли сирийские территории и начали притеснять местное население — арабов-суннитов. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними и включали боевиков ИГ* в свои ряды.

Песков прокомментировал операцию Турции против курдов-террористов на севере Сирии

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае антитеррористическая операция возобновится.

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #песков #турция

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