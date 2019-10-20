Правительство обяжет российские банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект, по которому банки обяжут идентифицировать клиентов по номеру телефона. Об этом пишут «Известия» в воскресенье, 20 октября.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал газете, что соответствующие поправки рассмотрят в ноябре. Согласно законопроекту, банки выделят деньги на создание единой информационной системы (ЕИС), где будут храниться данные абонентов.

Оператору ЕИС будет направлен запрос о соответствии или несоответствии паспортных данных номеру телефона.Инициатива поможет в борьбе с навязчивыми звонками коллекторов и мошенничеством.

При этом операторы связи недовольны созданием ЕИС, а кредитные организации восприняли идею неоднозначно. Так, реализация проекта может обойтись в десятки миллионов рублей. Специалисты считают гораздо более эффективным способом борьбы с мошенниками переход на виртуальные сим-карты.