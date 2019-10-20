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 Правительство обяжет российские банки проверять клиентов по номеру телефона

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 Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт

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14:08   20 Октября 2019
Россия

Правительство обяжет российские банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство обяжет российские банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект, по которому банки обяжут идентифицировать клиентов по номеру телефона. Об этом пишут «Известия» в воскресенье, 20 октября.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал газете, что соответствующие поправки рассмотрят в ноябре. Согласно законопроекту, банки выделят деньги на создание единой информационной системы (ЕИС), где будут храниться данные абонентов.

Оператору ЕИС будет направлен запрос о соответствии или несоответствии паспортных данных номеру телефона.Инициатива поможет в борьбе  с навязчивыми звонками коллекторов и мошенничеством.

При этом операторы связи недовольны созданием ЕИС, а кредитные организации восприняли идею неоднозначно. Так, реализация проекта может обойтись в десятки миллионов рублей. Специалисты считают гораздо более эффективным способом борьбы с мошенниками переход на виртуальные сим-карты.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #законопроект #банки

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