Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен эксперт

Операция Турции против курдов-террористов в Сирии неизбежна, уверен политолог, директор Института региональных проблем, эксперт Дмитрий Журавлев. По словам Журавлева, если власти Анкары признают право курдов-террористов на создание независимого государства, то от страны не останется ничего.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных США, которые покидают территорию Сирии, будут дислоцироваться на территории Ирака в западной части страны, когда Анкара завершит антитеррористическую операцию «Источник мира» в САР. По данным Эспера, в Ираке военные США также будут продолжать борьбу с террористами ИГ* (запрещена в РФ), чтобы защитить страну. Число военных США в Ираке составит порядка одной тысячи человек.

По словам эксперта Дмитрия Журавлева, Соединенные Штаты понимают, что если они будут противостоять армии Турции, то у них появятся серьезные проблемы, которые гораздо больше, чем их возможности. Кроме того, Вашингтон бережет своих солдат, а президент США понимает, что на предстоящих выборах у него будет много проблем, если кто-то из военных США случайно погибнет в Сирии. Политолог говорит, что США уводят войска в западную часть Ирака, чтобы при необходимости снова перевести их в Сирию.

Журавлев считает, что Вашингтону нужно определиться с отношением к курдам-террористам. При этом эксперт подчеркивает, что курды могут потребовать себе наравне с северной Сирией еще и западный Ирак, а также восточную Турцию.

«Именно поэтому властям США важно определиться со своей позицией в данном вопросе», — передает слова Дмитрия Журавлева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Турция проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая необходима для создания зоны безопасности на границе двух стран. Анкара подчеркивает, что операция ведется не против курдов как народности,а против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещена в РФ), которые заняли территории в Сирии и уничтожают местное население под прикрытием борьбы с боевиками. Турция и США договорились о прекращении огня на 120 часов, чтобы курды-террористы смогли отойти от 30-километровой зоны безопасности.

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ.