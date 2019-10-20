Спасатели нашли живым одного из пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском. Об этом сообщает краевое МЧС.

Найден 34-летний машинист-бульдозерист, сейчас его опрашивают сотрудники МЧС, но известно, что мужчина здоров, передает РИА Новости.

В субботу, 19 октября, в поселке Щетинкино прорвало дамбу, вода и селевой поток затопил рабочий поселок временного типа, где погибли 15 человек, пострадали 16. Сейчас без вести пропавшими остаются пятеро. В Следственном комитете сообщили, что разрушенными оказались две дамбы ,а не одна, как передавалось ранее.

В МЧС заявили, что плохая погода и снег с дождем не позволяют использовать авиацию при поиске пропавших людей.