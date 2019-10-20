Спасатели нашли живым одного из пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском
Спасатели нашли живым одного из пропавших без вести при прорыве дамбы под Красноярском. Об этом сообщает краевое МЧС.
Найден 34-летний машинист-бульдозерист, сейчас его опрашивают сотрудники МЧС, но известно, что мужчина здоров, передает РИА Новости.
В субботу, 19 октября, в поселке Щетинкино прорвало дамбу, вода и селевой поток затопил рабочий поселок временного типа, где погибли 15 человек, пострадали 16. Сейчас без вести пропавшими остаются пятеро. В Следственном комитете сообщили, что разрушенными оказались две дамбы ,а не одна, как передавалось ранее.
В МЧС заявили, что плохая погода и снег с дождем не позволяют использовать авиацию при поиске пропавших людей.