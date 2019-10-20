Эксперт назвал борющуюся с курдами-терористами армию Турции в САР сильнейшей в регионе

Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что появление правительственной армии Сирии в районах, покинутых войсками США, с планами защитить отряды курдских террористов, может быть воспринято Анкарой как объявление войны.

Курды-радикалы чрезвычайно опасны для Турции, которая хочет обеспечить 30-километровую зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы в рамках операции «Источник мира». Анкара готова идти на решительные меры.

«В случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды (курдов), позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это», — отметил Актай.

Он уточнил, что если армия Сирии намерена войти в Манбидж, Айн эль-Араб и Камышли, чтобы защитить курдских боевиков, то это будет считаться открытым военным шагом против Турции, который не останется без ответа.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «НьюИнформ» сказал, что сейчас Турция остается одним из ключевых игроков на Ближнем востоке, что вынуждает остальных учитывать мнение, а также интересы этого государства.

«Эрдоган сейчас своими действиями перекроил вообще всю ту ближневосточную политику, которая была до 9 октября, он фактически формирует новый Ближний Восток», — подчеркнул эксперт.

Турецкая операция «Источник мира» в САР вынуждает стороны ближневосточного конфликта принимать новую позицию буквально «на ходу», отметил Баранец. По его словам, ряды НАТО трещат «все сильнее и сильнее», ведь из них начинает выпадать один из ключевых игроков на Ближнем Востоке.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) началась 9 октября. В ходе нее Анкара планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть беженцев домой.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.