Ася Казанцева проболталась, как в Британии ее превращают в профессионального оппозиционера

В конце лета популяризатор науки Ася Казанцева отправилась в Великобританию изучать молекулярную нейробиологию. Однако выяснилось, что программа, по которой она уехала, спонсируется британской разведкой и готовят по ней совсем не молодых учёных.

Научный журналист и блогер Ася Казанцева занимается в России не самым простым, но весьма интересным делом – популяризацией науки. А в перерывах между лекциями девушка самозабвенно увлекается не по-научному безосновательной критикой России.

На своём аккаунте в Facebook, например, Ася в размышлениях доходит до конспирологической версии, будто массовые беспорядки минувшим летом в Москве фактически организованы российскими властями, а вовсе не так называемой несистемной оппозицией. Впрочем, иметь свои политические взгляды, пусть и такие странные, вполне допустимо.

Но в сложившейся ситуации важно разобраться, что же для человека первично – продвижение науки или политических идей через науку? Ответить на этот вопрос поможет новое интервью Казанцевой изданию «Нож». В нём девушка рассказала, как отправилась учится в британский Бристольский университет, и что за необычную программу она там проходит.

Как стать «британским учёным»

На первый взгляд стипендия Chevening весьма безобидна, она позволяет молодёжи из других стран поступить в аспирантуру в университетах Великобритании. Казанцева, например, изучает молекулярную нейробиологию в Бристоле, что для выпускницы биологического факультета СПбГУ вполне естественно.

При этом Ася весьма позитивно рассказывает о том, что получить стипендию крайне просто, достаточно наличия загранпаспорта, знания английского языка на уровне средней школы, копии диплома о высшем образовании и два года работы в любом статусе, причём подтверждать документально последнее не нужно. И это всё, что требуется от абитуриента, который хочет получить стипендию и попробовать себя в роли молодого британского учёного.

Есть небольшие задания от самих учебных заведений, в которые хотели бы попасть будущие аспиранты. Так, Казанцевой пришлось написать четыре эссе. Вот тема для одного из них, журналистка отметила его как основное.

«This section allows you to provide examples of your leadership skills and potential, and to speak to how you would use your time in the UK to develop professionally and academically, build professional networks, and build lasting positive relationships with the UK».

От претендента требуется рассказать, какими лидерскими качествами он обладает, привести примеры своего влияния на группы людей, и объяснить, каким образом он будет выстраивать дружеские отношения с Великобританией. Тут будет уместно напомнить, что Казанцева является биологом и сейчас изучает в Великобритании молекулярную нейробиологию. По крайней мере официально, потому как между темой главного эссе и научной деятельностью связи нет ровно никакой.

Задание для второго сочинения не менее подозрительно. В нём от претендентов требуется рассказать о своих организаторских способностях и умении налаживать полезные связи. Например, организовать собрание в незнакомом городе или раскрутить страничку в соцсетях. Опять же связи с биологией в этом задании не наблюдается.

К реальной научной деятельности относятся разве что темы для третьего и четвёртого эссе, в которых просят перечислить желаемые курсы лекций и рассказать о том, кем поступающие видят себя после окончания учёбы. Но, как уже отмечалось, эти задания носят второстепенный характер.

Что скрыто под маской британского дружелюбия

Как видно, требования для будущих учёных действительно весьма сомнительные – минимальное знание английского, умение влиять на окружающих и организовывать массовые мероприятия. Разберёмся подробнее, что же на самом деле представляет из себя стипендия Chevening.

«Стипендия Chevening – это программа британского правительства по подготовке мировых лидеров. Chevening предлагает уникальную возможность для будущих лидеров, на которых ляжет ответственность за принятие важных решений, развиваться, изучать культуру королевства и строить прочные позитивные связи с правительством Великобритании», — говорится на официальном сайте программы.

Более того, якобы образовательная стипендия оплачивается не Министерством образования и не Министерством международного развития, как того можно было бы ожидать. Спонсирует Chevening исключительно Министерство иностранных дел, которое с наукой связывает мало что. Зато британский МИД непосредственно отвечает за вербовку иностранных политиков, подготовку агентов влияния, политическую разведку, так как работает в неразрывной связке с британской разведывательной службой MI-6.

Конвейер по подготовке оппозиционеров

Теперь на картину можно взглянуть целиком. Британские спецслужбы организовали программу по вербовке перспективной молодёжи в иностранных государствах и своих колониях. Они даже не скрывают, что готовят из молодых учёных, политиков и людей творческих профессий перспективных лидеров, которые будут находиться под британским влиянием. Этот факт подтверждает и Казанцева в своём интервью.

«Очень разумно находить в каждой стране талантливую молодежь, привозить на год в Великобританию и формировать таким образом пожизненную лояльность к стране. Когда кто-то из стипендиатов станет премьером или президентом, это пригодится», — заявила девушка.

Каждый, кто клюнет на приманку британской разведки, бесплатно поступает на обучение в один из университетов и ежемесячно получает стипендию 1100 фунтов. При этом всем необходимым, в том числе и жильём, будущих агентов влияния обеспечивает британский МИД. В ответ молодые люди обязуются отработать у себя на родине минимум два года на благо Великобритании.

По возвращении домой такие агенты влияния продолжают для ширмы заниматься своей привычной деятельностью, но основной их работой становится политика, продвижение западных ценностей и британских интересов в своей стране. По сути, Ася Казанцева, осознанно или нет, но занималась этим раньше. Теперь же, после прохождения специального обучения в Великобритании, можно не сомневаться, что именно агрессивная антироссийская деятельность станет основной сферой деятельности для некогда перспективного российского «популяризатора науки».