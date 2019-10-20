Джабаров негативно оценил нарушение перемирия в Сирии со стороны курдов-террористов

Российский сенатор Владимир Джабаров негативно оценил последствия нарушения перемирия в Сирии со стороны курдов-террористов, о которых ранее заявило Минобороны Турции. По словам члена российского Совфеда, последствия могут быть серьезными.

По мнению сенатора, курды-террористы провоцируют армию Сирии, несмотря на то, что ранее Вашингтон и Анкара пришли к решению о приостановке антитеррористической операции на 120 часов. Джабаров заявил, что действия курдских боевиков могут нанести сильный урон процессу урегулирования ситуации на севере Сирии.

«Это очень плохо, так как означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие — закончиться. Все пойдет насмарку», — передает слова сенатора Владимира Джабарова iReactor.

Ранее Минобороны Турции заявило, что террористы курдских бандформирований нарушили режим тишины в Сирии, осуществив 14 обстрелов. Погиб один военный армии Турции, один человек получил ранения.

Армия Турции с 9 октября ведет антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена на создание 30-километровой зоны безопасности на границе САР и Турции. При этом Анкара подчеркивает, что борьба идет не против курдов как народности, а против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещена в РФ), которые захватили территории на севере Сирии и убивают местное население.

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.