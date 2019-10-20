США продолжат поддерживать курдов-террористов для дестабилизации ситуации в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что порядка тысячи американских военных перебросят с севера Сирии, где проходит операция Турции против курдов-террористов, в западный Ирак, чтобы там они продолжили бороться с боевиками «Исламского государства»* (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и «помочь защищать Ирак».

«Вывод (войск) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак», — процитировало американского министра Рейтер.

7 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода военнослужащих с северо-востока Сирии. Позднее Эспер отметил, что США выведут еще примерно тысячу солдат.

Также, по словам Эспера, прекращение огня в Сирии «в целом, судя по всему, соблюдается», и заметна «стабилизация на линиях». Однако эти слова не подтверждаются фактами. Обстрел сирийских населенных пунктов курдскими боевиками все еще продолжается.

В беседе с ИА «Политика сегодня» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил, что США объявили о выводе войск с данных территорий, в очередной раз демонстрируя пренебрежение интересами своих союзников, в данном случае курдов. По его мнению, теперь курды могут убедиться в том, США всегда предают интересы тех, кто им доверяется.

«Теперь весь мир убедился в том, что США не поддерживают своих союзников и просто используют их в собственных интересах. Когда возникает ситуация, при которой нужно защитить интересы этих самых союзников, они свертывают свою деятельность. Так происходит в Сирии в настоящее время», — добавил Шаповалов.

При этом эксперт уверен, что США важно сохранять контроль над территориями Сирии. Основные цели, которые американцы в данном случае ставят заключаются в дестабилизации ситуации в САР, поддержании в стране достаточно высокого уровня конфликта, и минимизация положительных эффектов от воссоединения территории страны и воссоздания государства.

«Иными словами, цели США в Сирии носят исключительно деструктивный характер. То есть США теперь, будучи фактически вытесненными с территории Сирии, будут вставлять палки в колеса сирийскому правительству. Также они будут поддерживать те или иные вооруженные формирования, возрождая надежду у курдов мифической помощью, поддерживать их вооруженную борьбу за автономию», — заметил собеседник агентства.

США переходят от тактики прямой оккупации территорий к тактике косвенного воздействия на данной территории. В ближайшие годы Соединенные Штаты будут стремиться максимально усложнить сирийской власти возможность мирного возрождения страны.

Кроме того, эксперт считает, что США намерены продолжать помогать террористам на территории Сирии, в которых ранее Вашингтон вложил немалые деньги.

«Действия США косвенным образом свидетельствуют об этом, так как на словах борясь с террористами, на деле американцы потворствуют им и создают условия для того, чтобы террористические группы имели возможность осуществлять свою деятельность в Сирии. Действия США свидетельствуют о том, что эта политика в новых формах будет продолжена и Соединенные Штаты продолжат оказывать косвенную помощь террористическим группам», — заключил Шаповалов.

Напомним, 17 октября по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса было достигнуто соглашение, по которому Турция на 120 часов приостанавливает проведение контртеррористической операции на севере Сирии, чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение, Анкара может продолжить операцию, пока бандформирования не будут полностью отведены.

9 октября турецкая сторона объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере САР. Действия Турции направлены против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ*. Фактически же курды-боевики договаривались с террористами в обмен на захваченные ими земли.

Анкара заявляет, что курды намеренно освобождают террористов. Также отмечалось, что курды оказывали помощь членам ИГ*, доставляя их на базы США.

Ранее стало известно, что из-за попустительства курдов из лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака, где находились пленные террористы ИГ, сбежали несколько жен боевиков. В беседе с ФАН военный эксперт, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заметил, что курды отпустили жен террористов по команде из США.

«Здесь два момента. Первый — просто реальный подкуп курдов-террористов, а второе — курдам могла быть просто дана определенная команда сверху, и они специально отпустили боевиков. Существует один координационный центр, в котором состоят и курды из «Демократических сил Сирии», и ИГИЛ. Все они получают деньги из одного источника финансирования, соответственно, и управляются оттуда же. Просто одних называют террористами, а других — представителями «демократии», но на деле разницы никакой», — считает эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ по решению Верховного суда